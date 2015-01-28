ОБСЕ в Донецке и Макеевке зафиксировала выстрелы на подконтрольных боевикам направлениях

Об этом говорится в ежедневном отчете ОБСЕ, опубликованном сегодня.

Наблюдатели миссии ознакомились с повреждениями в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, вызванными обстрелами 25 и 26 января в соответствии с предоставленной местными жителями информацией. В частности, они осмотрели поврежденные дома и разбитые окна.

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Находясь на улице Артема, наблюдатели слышали несколько взрывов, скорее всего, вызванных минометными гранатами ориентировочно в 500 м на северо-восток от места пребывания миссии.

Кроме того, находясь на улице Хороводной, миссия слышала похожие на исходящие и входящие выстрелы на расстоянии около 1 км на северо-восток.

В отчете отмечается, что выстрелы в Донецке также были слышны в течение дня и вечера 27 января. При этом обстрелы как с дальней, так и близкой дистанции были слышны, но наблюдатели не смогли определить точное место происхождения выстрелов или тип артиллерийского вооружения, из которого стреляли.

"Время от времени наблюдательная миссия слышала исходящие ракетные выстрелы из "Градов", происходившие в пределах Донецка и в 5 км от места пребывания наблюдателей, но не смогла установить точное место запуска ракет", - сказано в отчете.

СММ ОБСЕ также осматривала повреждения от обстрелов нескольких домов в Красногвардейском и Кировском районах Макеевки (7 км на северо-восток), что, согласно предоставленной информации местных жителей, произошло 18, 19 и 21 января. Миссия зафиксировала, что в результате обстрелов также повреждены дороги и дворы.

Наблюдатели посетили школу по улице Крылова и осмотрели повреждения после обстрелов, которые, по сообщениям, имели место 26 января. "Наблюдательная миссия видела, что в школе около 100 окон были разбиты и повреждены стены и система отопления", - отмечается в отчете.

Во всех трех местах в Макеевке наблюдатели ОБСЕ слышали исходящий и входящий минометный и артиллерийский огонь с разных направлений. Иногда обстрелы были в 500 м от точки нахождения наблюдателей, но они не видели никакого вооружения.