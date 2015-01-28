В результате боя у Гранитного погиб боец "Азова"

Об этом на своей странице в соцсети сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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"Минометчики батальона "Азов" также нанесли серьезный ущерб врагу, который обстреливал поселок Гранитное с целью деморализации и запугивания жителей. Подробности этого боя будут опубликованы позже", - написал он.

По его словам, в целом ситуация вблизи Мариуполя остается стабильной.

В пресс-службе полка не сообщают точных данных о потерях.