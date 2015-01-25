В Мариуполе обнаружены две ракеты от ”Града”, которые не разорвались во время обстрела - МВД

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, во время патрулирования милицией района были обнаружены целые снаряды, которые несут потенциальную опасность для населения. В оперативном порядке было выставлено оцепление и на место вызваны специалисты.

Как отметили в МВД, один из снарядов был найден в помещении отделения банка. Второй - в одной из квартир высотного дома на улице Киевской. Сейчас на месте работают сотрудники ГСЧС. В свою очередь наряды милиции осуществляют охрану общественного порядка и ограничивают передвижение граждан возле этих объектов с целью безопасности.

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Охрану поврежденных объектов милиционеры совместно с дополнительными силами будут осуществлять круглосуточно до тех пор, пока будут продолжаться восстановительные работы.

По состоянию на утро 25 января количество погибших в результате обстрела достигло 30 человек, ранения разной степени тяжести получили 95 мирных жителей.

В свою очередь начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что среди погибших - 17 женщин, 12 мужчин, 1 ребенок 4-5 лет был найден мертвым в разрушенном доме.

По словам Аброськина, среди 95 раненых 49 женщин, 37 мужчин и 9 детей (одному ребенку, 3-х лет, ампутировали ногу).

Также в результате обстрела повреждено 79 объектов: 37 частных домов, 22 многоэтажки, 2 рынка, 8 магазинов, почтовое отделение, 2 банковских учреждения, аптеку, кафе и СТО.

Ночью на Восточном частично электричество было восстановлено. Ремонтные работы продолжаются.

Охрану территории осуществляют 300 сотрудников милиции, 6 автопатрулей спецподразделения «Сокол» и 2 патруля полка «Азов».

100 спасателей ГСЧС ликвидировали последствия артобстрела, в том числе 10 пожаров.