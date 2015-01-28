Боевики накрывают огнем Авдеевку: центр города разбомбили, жители в панике убегают (фото)

Город находится под контролем Украины и усиленно обстреливается со стороны боевиков. 26 и 27 января обстрел был настолько сильным, что разрушения появились почти во всех районах города. Снаряды попали в жилые дома, магазины, больницу, библиотеку, детский садик. В городе повреждены коммуникации, проблемы с отоплением, уже долгое время нет электричества. Об этом сообщает ZN.UA.

По сообщениям начальника милиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина, есть погибшие и раненые, среди пострадавших во время обстрелов есть дети.

"В Авдеевке, после осмотра разрушений на улице Королева, следственно-оперативная группа горотдела милиции обнаружила семейную пару, которая погибла в результате пожара из-за попадания снаряда", - пишет Аброськин в Фейсбуке.

В соцсетях сообщают, что из-за повреждения газовых труб в городе начались пожары. Многие врачи авдеевской больницы покинули город, скорая помощь выезжает только на экстренные случаи, так как в больнице мало персонала.

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Местные жители в панике уезжают из города.

"Мы уже несколько дней спали в прихожей, постоянно взрывы кругом. Мобильная связь работает очень плохо, света нет. В ночь на 27 января творилось что-то невообразимое, стены дома тряслись, за окном какое-то красное зарево. Мы не выдержали. Я в темноте на коленях с фонариком ползала по квартире, собирая дорожную сумку. Утром на улицах было страшно, центр города почти весь разбомбили. Такси вызвать было невозможно, я стала посреди дороги, начала останавливать машины. Наконец один человек помог нам выехать в Красноармейск. Там у нас никого нет, никто не встречал, ехали в никуда," - рассказала пенсионерка из Авдеевки Елена Николаевна, выехавшая из города со своей 85-летней матерью.