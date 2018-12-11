"Экономическое чудо по-русски": жители "ЛДНР" подались на заработки в непризнанную Абхазию - журналист (видео)

Теперь даже в непризнанной Абхазии уровень жизни выше, чем в ОРДЛО, отметил журналист.

Жители ОРДЛО из-за нищеты теперь ездят на заработки в непризнанную Абхазию. Даже там за сбор мандаринов платят больше, чем в "ЛДНР", где зарплаты по 5 тысяч рублей (почти 2,1 тысячи гривень - Ред.).

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский. "Уж насколько я негативно отношусь к сепаратистам, но при всем моем скепсисе даже мне было тяжело представить, что можно упасть ниже Абхазии. Оказалось - можно", - гооврится в его сообщении.

"Те же уроды, которые в 2014-м кричали, что Донбассу не нужно в ЕС, потому что он хочет быть источником дешевой рабочей силы для Евросоюза, теперь превратили его в источник дешевой рабочей силы для Абхазии" - подытожил журналист.

Ранее Денис Казанский рассказал, чем закончилась забастовка шахтеров в "ЛНР" - их вывезли голыми и заставили рыть ямы.