В штабе АТО уточнили количество раненых бойцов за сутки

13:10, 27 января 2015
Война
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В штабе АТО подтвердили гибель за сутки 9 украинских военнослужащих, еще 30 получили ранения.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате вооруженных столкновений мы потеряли 9 украинских военнослужащих, еще 30 получили ранения", - сказал Лысенко.

Читайте такжеНочью под Дебальцево и Станицей Луганской шли боиНапомним, ранее Генштаб сообщал о 9 погибших и 29 раненых бойцов АТО.

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