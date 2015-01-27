В штабе АТО уточнили количество раненых бойцов за сутки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате вооруженных столкновений мы потеряли 9 украинских военнослужащих, еще 30 получили ранения", - сказал Лысенко.

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