За сутки в зоне АТО погибли 9 военных, 29 - ранены
09:48, 27 января 2015Война
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За сутки в зоне АТО погибли девять украинских военных, 29 получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнёв сегодня на брифинге.
Читайте такжеНочью под Дебальцево и Станицей Луганской шли боиПо его словам, за минувшие сутки на востоке Украины в зоне АТО погибли девять украинских военных, 29 получили ранения.
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