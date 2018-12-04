Сегодня на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения - штаб (видео)

Согласно информации, зафиксировано 4 случая применения боевиками вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

В течение текущих суток, 4 декабря, на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.

Об этом говорится в сводке по состоянию на 18:00, обнародованной пресс-центром штаба операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

"В течение текущих суток российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 4 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями", - говорится в сообщении.

В частности, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Новозвановка, Луганское, Авдеевка, Березовое, Новомихайловка, Старогнатовка, Водяное и Широкино.

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Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, на одном из направлений, отмечена активность вражеского снайпера.

Кроме того, противник применял минометы 82-го калибра, обстреливая украинские опорные пункты на подступах к Водяному, Широкино и Луганскому. Вблизи последнего оккупанты совершили огневой налет еще и минометами калибра 120 мм.

"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще два – получили ранения различных степеней тяжести", - отметили в ООС.

При этом говорится, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.