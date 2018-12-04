На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Оккупанты выпустили по несколько мин из минометов калибра 82 мм в районе Водяного и Широкино.

С полуночи, по состоянию на 12 часов, в районе операции Объединенных сил зафиксированы 4 нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск, один военный погиб.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

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"С 09.00 враг вел обстрел из стрелкового оружия вблизи Новозвановки на Луганском направлении. Кроме этого, с 09.30 начались вражеские обстрелы на Донецком направлении. Оккупанты выпустили по несколько мин из минометов калибра 82 мм в районе Водяного и Широкино", - сказал он.

Также, по его словам, вблизи Водяного враг вел огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия.

"С грустью сообщаем, что с начала суток российская вооруженная агрессия унесла жизнь еще одного украинского героя, 1993 года рождения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего защитника, а также его боевым побратимам, с которыми он бок-о-бок оборонял нашу страну от российской оккупации. Кроме этого, в результате боевых действий получил ранения один украинский военный. Его эвакуировали в военный медицинский госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника – удовлетворительное", - сказал Гуцуляк.

Он добавил, что обстановка в районе отпора и сдерживание вооруженной агрессии России на Донбассе является контролируемой бойцами Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил были ранены двое украинских военнослужащих, боевики в общем совершили 14 обстрелов.