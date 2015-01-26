Силовики уничтожили танк и 60 боевиков - ОК "Север"

Об этом сообщает пресс-центр оперативного командования «Север» Вооруженных сил Украины в Facebook.

«Благодаря согласованным и умелым действиям всех подразделений оперативного командования «Север» в районах Смелое, Веселая Гора были уничтожены 1 танк и до 60 боевиков, около 300 получили ранения», - говорится в сообщении.

Читайте такжеСилы АТО отразили атаку под Майорском, боевики отступили - штаб«За сутки зафиксировано 38 обстрелов. По личному составу, который выполняет боевые задачи в районе населенного пункта Счастья, боевики осуществили 10 огневых поражений из РСЗО, ствольной артиллерии, вооружения танка и стрелкового оружия и четыре раза бандиты стреляли по Счастью и Луганской ТЭС из БМ-21 «Град», в результате чего город остался без света и отопления», - отмечает ОК «Север».

Также сообщается, что «семь раз был обстрелян личный состав, который выполняет боевые задачи в районе населенного пункта Станица Луганская, дважды были обстреляны блокпосты в районе населенных пунктов Крымское, Ольховое, Трехизбенка. Также под обстрел попали Кряковка, Нижнетеплое, Капитанское, Нижнее, Макарово».

Бандиты 11 раз открывали огонь из РСЗО БМ-21 «Град», 21 раз - из ствольной артиллерии и минометов, в остальных случаях - из вооружения танка и стрелкового оружия.