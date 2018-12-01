ВСУ получили модернизированные боевые самолеты, вертолеты и беспилотники (фото)

Армия получила многоцелевые истребители МиГ-29 и тяжелые многоцелевые высокоманевренные всепогодные истребители Су-27, боевые и транспортные вертолеты, учебно-тренировочные и учебно-боевые самолеты Л-39 и беспилотные авиационные комплексы Spectator М.

Президент, верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко передал командирам воинских подразделений и боевых машин сертификаты на вооружение и военную технику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, церемония передачи состоялась сегодня.

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«Каждая единица новой боевой техники - это весомый вклад в национальную обороноспособность и в безопасность наших граждан. Сегодня украинские летчики получают новую и отремонтированную авиационную технику. Среди них - истребители, учебно-тренировочные самолеты, вертолеты и беспилотники», - сообщил глава государства.

При этом он отметил, что в начале ноября подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и зенитных ракетных войск провели стрельбы из зенитных ракетных комплексов. Все эти комплексы были восстановлены на предприятиях «Укроборонпрома».

«Стрельбы довели мастерство наших воинов», - отметил верховный главнокомандующий.

Глава государства осмотрел переданную технику и пообщался с военными.

Кроме того, президент ознакомился с образцами авиационной техники производства ГП «Антонов», в частности военно-транспортными самолетами АН-132-D и АН-77.

Президент также отметил, что украинский самолет АН-77 имеет авионику ведущих мировых производителей, этот самолет существенно приближен к стандартам НАТО.

«Этот самолет должен стать основой военно-транспортной авиации Украины. И не только Украины. Его характеристики позволяют кардинально расширить боеспособность десантно-штурмовых войск. Ведь они смогут использовать даже малоподготовленные шестисотметровые взлетные полосы», - подчеркнул президент.

Вооруженные силы Украины получили несколько боевых самолетов, а именно многоцелевые истребители МиГ-29 и тяжелые многоцелевые высокоманевренные всепогодные истребители Су-27. В войска также были переданы боевые и транспортные вертолеты, учебно-тренировочные и учебно-боевые самолеты Л-39 и беспилотные авиационные комплексы Spectator М.

Вся военная техника и вооружение прошли ремонт и модернизацию на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.