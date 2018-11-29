Из-за военного положения все беспилотники над военными объектами будут сбивать - Минобороны

Лиц, осуществлявших управление БПЛА, будут задерживать.

В Министерстве обороны Украины предупредили, что из-за введения в некоторых областях военного положения все беспилотники над военными частями, объектами и полигонами будут сбивать.

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Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Министерство обороны Украины напоминают согражданам, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задерживать и привлекать к строгой ответственности в соответствии с действующим законодательством", - отметили в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в 10 областях Украины на 30 дней, до 26 декабря.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.