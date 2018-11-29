Двое бывших сотрудников СБУ причастны к захвату украинских судов вблизи Керченского пролива

В Службе безопасности Украины есть соответствующая информация.

В захвате российскими военными украинских судов в районе Керченского пролива участвовали два бывших сотрудника СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя Службы безопасности Украины Олег Фролов сообщил на брифинге в Киеве.

«Да, у нас есть такая информация, что два бывших сотрудника Службы безопасности Украины выполняют задачи именно по захвату наших судов. Это правда, эта информация есть», - сказал он.

Читайте такжеУкраинские моряки подверглись в Керченском проливе шести видам нападения и выжили лишь чудом - СБУ

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами с целью обеспечения безопасности судоходства.

Читайте такжеСБУ устанавливает личности всех военных РФ, причастных к нападению на украинских моряков

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Все 24 моряка, которые находились на судах, попали в плен. Трое из них ранены. Среди пленных - два работника СБУ.

Все украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).