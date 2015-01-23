Главарь боевиков Захарченко хочет отдать приказ не брать пленных

"После этой трагедии я отдам приказ больше пленных не брать. Нам не нужны обмены", - заявил Захарченко, имея в виду обстрел боевиками тролейбуса в Донецке, пишет ТАСС.

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Как сообщал УНИАН, боевики "ДНР" окончательно отказались от мирных переговоров.

Об этом заявил главарь террористической организации Александр Захарченко,