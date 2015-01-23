Убит главарь "казаков" Первомайска - боевик по кличке "Малыш" - СМИ

Об этом сообщает "информационный центр" боевиков со ссылкой на источники в "народной милиции" так называемой "ЛНР", сообщает Газета.ру.

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«В Первомайске сегодня обнаружены тела главы администрации города Евгения Ищенко и еще трех человек, личности которых устанавливаются», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что в городе Первомайске Луганской области назначен новый «смотрящий» – комендант по прозвищу «Малыш», ранее в городе не известный.

На самом деле, в быту «Малыш» - это ни кто иной как Ищенко Евгений Станиславович, 15.07.1969 года рождения, уроженец Нижнего Новгорода, бывший житель Цюрюпинска Херсонской области, в конце 90-х принимавший активное участие в деятельности одной из преступных группировок Первомайска, гастролировавших по всему постсоветскому пространству, пишет Sevdon.

Как сообщают сами жители города, Ищенко в Первомайске никто не видел уже приблизительно с 1998 года, когда он уехал "на заработки" в Россию. Именно там "Малыш" был осужден на 15 лет за организацию разбойного нападения и убийства, и отбывал срок в колонии строгого режима.

За два года до истечения срока отсидки, вследствие появления интереса к «Малышу» со стороны сотрудников ФСБ РФ, он был отпущен на свободу, после чего «осел» в Первомайске, выжидая команды к действию, которую, скорее всего, он и получил середине 2014 года.