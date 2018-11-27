На Донбассе боевики 18 раз обстреляли военных, двое ранены

Оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе – 7 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

На протяжении прошлых суток, 26 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе – 7 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Об этом сообщает штаб ООС. "Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиново, Свободный, Луганское, Южное, Верхнеторецкое, Опытное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Малиновое противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам возле хутора Свободного, Луганского, Опросного, Гнутово и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

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В ходе боевых действий, легкие ранения получили два военнослужащих Объединенных сил. По данным разведки, трое боевиков российско-оккупационных войск минувших суток уничтожены и еще трое - ранены.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что пока не будет прибегать к частичной мобилизации.