По его словам, эта возможность остается открытой, только если Россия прибегнет к дальнейшей эскалации.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пока не будет прибегать к частичной мобилизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал в обращении к украинскому народу.

Порошенко заявил: "Не планирую пока прибегать к полной или частичной мобилизации". "Эта возможность остается открытой, только если Россия прибегнет к дальнейшей эскалации", - подчеркнул президент.

Читайте такжеПорошенко предложит Раде ввести военное положение на 30 дней, отмены выборов не будет (видео)

"Военное положение не означает объявление войны", - отметил он.

Порошенко объяснил, что такое положение вводится исключительно с целью усиления обороны Украины на фоне растущей агрессивности со стороны России.

По его словам, военное положение не означает отказа Украины от политико-дипломатического урегулирования на Донбассе.