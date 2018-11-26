Порошенко заявил, что пока не будет прибегать к частичной мобилизации
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пока не будет прибегать к частичной мобилизации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал в обращении к украинскому народу.
Порошенко заявил: "Не планирую пока прибегать к полной или частичной мобилизации". "Эта возможность остается открытой, только если Россия прибегнет к дальнейшей эскалации", - подчеркнул президент.
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"Военное положение не означает объявление войны", - отметил он.
Порошенко объяснил, что такое положение вводится исключительно с целью усиления обороны Украины на фоне растущей агрессивности со стороны России.
По его словам, военное положение не означает отказа Украины от политико-дипломатического урегулирования на Донбассе.