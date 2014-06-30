За личный героизм военнослужащие ВС Украины награждены орденами «За мужество» III степени
29 июня на территории 95 отдельной аэромобильной бригады, в г. Житомир, представители руководства области, Сухопутных войск, Высокомобильных десантных войск ВС Украины вручили государственные награды военнослужащим, которые получили ранения во время боевых действий на востоке Украины, а также родственникам военнослужащих, которые отдали свою жизнь за независимость.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Орденами «За мужество» III степени посмертно были награждены военнослужащие 95 аэромобильной и 30 механизированной отдельных бригад: майор Вадим Заброцкий, сержант Сергей Ярошенко и солдат Александр Ковальчук.Читайте такжеЗвание Героя Украины посмертно присвоено офицерам-участникам АТО Сенюку, Могилко и Кульчицкому
За личное мужество, героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, орденами «За мужество» III степени награждены военнослужащие службы по контракту старшина Виктор Дмитриев, старший солдат Андрей Мулика и Павел Хоменко. Сейчас они проходят лечение и реабилитацию в госпитале. Как отметили десантники, самое главное для них - как можно быстрее пройти курс лечения и снова в «строй» - к своим товарищам на передовую.
Военнослужащие во время встречи с представителями СМИ рассказали, что поддерживают связь с товарищами по оружию. Уверяют, что проблем с защитным снаряжением у личного состава их подразделений не имеет.