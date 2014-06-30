За личный героизм военнослужащие ВС Украины награждены орденами «За мужество» III степени

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Орденами «За мужество» III степени посмертно были награждены военнослужащие 95 аэромобильной и 30 механизированной отдельных бригад: майор Вадим Заброцкий, сержант Сергей Ярошенко и солдат Александр Ковальчук.Читайте такжеЗвание Героя Украины посмертно присвоено офицерам-участникам АТО Сенюку, Могилко и Кульчицкому

За личное мужество, героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, орденами «За мужество» III степени награждены военнослужащие службы по контракту старшина Виктор Дмитриев, старший солдат Андрей Мулика и Павел Хоменко. Сейчас они проходят лечение и реабилитацию в госпитале. Как отметили десантники, самое главное для них - как можно быстрее пройти курс лечения и снова в «строй» - к своим товарищам на передовую.

Военнослужащие во время встречи с представителями СМИ рассказали, что поддерживают связь с товарищами по оружию. Уверяют, что проблем с защитным снаряжением у личного состава их подразделений не имеет.