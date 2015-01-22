Ожесточенный бой в районе Донецкого аэропорта не утихает, силы АТО взяли территорию под огневой контроль

Бои в районе Донецкого аэропорта продолжаются, украинские военнослужащие усилили свои позиции вблизи Песков.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"В ходе ожесточенных боевых действий в районе аэропорта Донецка за несколько дней противостояния полностью разрушена инфраструктура аэропорта: разрушены полностью здания старого и нового терминалов, пожарное депо, вышка аэропорта и взорвана взлетная полоса", - говорится в сообщении.

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В то же время Вооруженные силы Украины заняли выгодные рубежи вблизи аэропорта, и ведут артиллерийский огонь по силам противника как в самом аэропорту, так и на подступах к нему.

Территория аэропорта и позиции вокруг него находятся под огневым контролем ВСУ.

Также украинские военнослужащие усилили свои позиции вблизи населенного пункта Пески и нанесли удары по позициям террористов.

"Враг понес многочисленные потери живой силы и бронетанковой техники", - сообщили в Минобороны.