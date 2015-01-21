Минобороны подтверждает взятие в плен украинских военных
В Министерстве обороны Украины подтвердили информацию о том, что во вторник группа украинских военных попала в плен.
Об этом в среду вечером сообщила пресс-служба ведомства.
В то же время количество пленных в министерстве не назвали.
"Противник несет многочисленные потери в значительно больших объемах, чем мы", - отметили в сообщении.
Кроме того, в Минобороны подтвердили информацию об обвале перекрытия в Донецком аэропорту.
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"В районе аэропорта города Донецк продолжаются ожесточенные боевые действия. Террористические войска действительно взорвали перекрытие нового терминала аэропорта. Есть погибшие среди военнослужащих украинской армии и раненые", - говорится в информации.
"Наши воины продолжают оставаться в зданиях и территории аэропорта и на опорных пунктах вокруг аэропорта. Во время ведения боевых операций наши военные пользуются знанием местности для удержания позиций и продолжение обороны", - добавили в Минобороны.