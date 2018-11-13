Российские оккупанты понесли потери на Донбассе

В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение.

За прошедшие сутки, 12 ноября, ситуация в районе проведения ООС была полностью контролируемой украинскими военными.

Российские оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям бойцов. Дважды – с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр ООС.

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Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Золотое, Троицкое, Верхньоторецкое, Красногоровки, Степного, Березового и Водяного.

Огневые налеты с применением минометов калибра 82 мм оккупанты осуществили по опорным пунктам бойцов ООС вблизи Троицкого и хутора Вильный, на Попаснянском направлении.

"В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение. По данным разведки, в течение 12 ноября один из оккупантов уничтожен, еще двое - ранены", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на Донбассе два беспилотных летательных аппарата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел из стрелкового оружия.