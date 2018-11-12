На Донбассе обстреляли два беспилотника ОБСЕ

Один беспилотник попал под обстрел над оккупированной Россией территорией Донбасса, а другой - над контролируемой правительством Украины.

На Донбассе два беспилотных летательных аппарата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попали под обстрел из стрелкового оружия.

Об этом говорится в отчете миссии за минувшие выходные, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Кадиевке и Новотошковском два беспилотных летательных мини-аппарата Специальной мониторинговой миссии попали под огонь из стрелкового оружия", - заявили наблюдатели.

В частности, "10 ноября, совершая полет беспилотного летательного мини-аппарата (БПЛА) СММ над объектом военного типа вблизи населенного пункта Кадиевка (быв. Стаханов, неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска), примерно в 2 км к юго-востоку от позиции патруля миссии, наблюдатели слышали ориентировочно 20 выстрелов и очередей из стрелкового оружия, что, по оценке, были осуществлены по мини-БПЛА".

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"11 ноября, совершая полет мини-БПЛА на высоте 120 м у населенного пункта Новотошковское (подконтрольный правительству, 53 км к западу от Луганска), ориентировочно 50 м к юго-востоку от позиции патруля СММ, наблюдатели слышали выстрел из стрелкового оружия, совершенный из района в 30-50 м к юго-западу, по оценке, по БПЛА", - говорится в отчете.

"Команда Миссии видела не менее трех вооруженных военнослужащих Вооруженных сил Украины на блокпосту в 20-30 м к юго-западу от местонахождения патруля СММ и запустила БПЛА в пределах видимости с блокпоста", - утверждают наблюдатели.