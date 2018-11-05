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Объединенные силы провели на Донбассе учения систем ПВО и ударной авиации (видео)

11:46, 05 ноября 2018
Война
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Экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели / Минобороны

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Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

Во исполнение приказа командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева прошла проверка готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны к выполнению задач по назначению.

Проведена тренировка дежурных боевых расчетов и расчетов зенитно-ракетных войск по выявлению, распознаванию, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей.

Кроме того, экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели.

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Теги: #Донбасс#учения