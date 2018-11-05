Объединенные силы провели на Донбассе учения систем ПВО и ударной авиации (видео)
11:46, 05 ноября 2018Война
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Экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели.
Экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели / Минобороны
Объединенные силы провели на Донбассе учения систем противовоздушной обороны и ударной авиации.
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Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.
Во исполнение приказа командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева прошла проверка готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны к выполнению задач по назначению.
Проведена тренировка дежурных боевых расчетов и расчетов зенитно-ракетных войск по выявлению, распознаванию, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей.
Кроме того, экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели.
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