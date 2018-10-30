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На Донбассе во время боевых действий двое военных Объединенных сил получили ранения

20:34, 30 октября 2018
Война
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Иллюстрация \ REUTERS

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Об этом говорится в сводке пресс-центра Операции Объединенных сил по состоянию на 18.00. В течение суток российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза они применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

«Опорные пункты наших войск неподалеку от Луганского, Авдеевки, Песков и Ломакино оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм. В двух случаях, неподалёку от Авдеевки и Опытного, фиксировался прицельный огонь из вооружения вражеских БМП. Кроме того, наши позиции неподалеку от Марьинки, Павлополя и Лебединского попали под огневое воздействие из стрелкового оружия», - сказано в сводке.

Также отмечается, что обороняющиеся подразделения предпринимали активные меры для прекращения огневой активности врага.

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Теги: #Донбасс#раненые#обстрелы