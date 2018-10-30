В сети показали свежие фото ж/д вокзала в оккупированном Донецке

На снимках показана привокзальная площадь. Как видно на фото, вдоль площади идут всего несколько человек. Отметим, что сам вокзал не работает с 2014 года, поэтому не удивительно, что людей рядом с ним немного.

В сети показали, как сегодня выглядит железнодорожный вокзал в оккупированном Донецке.

Снимки, сделанные 29 октября, опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.

На снимках показана привокзальная площадь. Как видно на фото, вдоль площади идут всего несколько человек. Отметим, что сам вокзал не работает с 2014 года, поэтому не удивительно, что людей рядом с ним немного.

В то же время, как видно на снимке, на автобусной остановке рядом с вокзалом стоит множество автобусов, есть люди. Отметим, что за этой остановкой находится привокзальный рынок, где продаются продукты и одежда. Там, по словам местных жителей, всегда довольно много людей.

Как сообщал УНИАН, в сети показали свежие фото из оккупированного Донецка.