В сети показали свежие фото ж/д вокзала в оккупированном Донецке
09:12, 30 октября 2018Война
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На снимках показана привокзальная площадь. Как видно на фото, вдоль площади идут всего несколько человек. Отметим, что сам вокзал не работает с 2014 года, поэтому не удивительно, что людей рядом с ним немного.
Вокзал не работает с 2014 года / Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан
В сети показали, как сегодня выглядит железнодорожный вокзал в оккупированном Донецке.
Снимки, сделанные 29 октября, опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Facebook офицер ВСУ. Анатолий Штефан
На снимках показана привокзальная площадь. Как видно на фото, вдоль площади идут всего несколько человек. Отметим, что сам вокзал не работает с 2014 года, поэтому не удивительно, что людей рядом с ним немного.
Facebook офицер ВСУ. Анатолий Штефан
В то же время, как видно на снимке, на автобусной остановке рядом с вокзалом стоит множество автобусов, есть люди. Отметим, что за этой остановкой находится привокзальный рынок, где продаются продукты и одежда. Там, по словам местных жителей, всегда довольно много людей.
Как сообщал УНИАН, в сети показали свежие фото из оккупированного Донецка.
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