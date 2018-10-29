Боевики сегодня 7 раз обстреляли позиции украинских военных

В ходе боевых действий ни один военнослужащий не пострадал.

Сегодня российско-оккупационные войска 7 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook, также был зафиксирован один случай ведения огня по участку местности: граната в ходе вражеского обстрела станковым противотанковым гранатометом упала неподалеку от Красногоровки.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшая активность врага зафиксирована вблизи Лебединского, где он совершил два обстрела позиций обороняющихся войск", - сообщили в пресс-центре ООС.

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В целом вражеский огонь был зафиксирован в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Красногоровка, Пески, Чермалык, Водяное и Лебединское.

"В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - говорится в заметке.

Ранее УНИАН сообщал, что на протяжении минувших суток в районе проведения операции Объединенных сил террористы 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе три раза из запрещенного вооружения.