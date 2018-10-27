Миссия ОБСЕ зафиксировала близ Макеевки грузовики на российских номерах

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации сообщает на странице штаба Операции объединенных сил, что 10 автомобилей в колонне были военного образца.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала близ Макеевки Донецкой области колонну грузовиков с российскими номерными знаками.

Читайте такжеВ разрушенных Песках остались около 10 жителей - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете миссии. «Утром 25 октября СММ увидела конвой из 45 транспортных средств, которые сопровождали два автомобиля с номерами «ДНР», они направлялись на запад мимо Макеевки. Конвой состоял из 38 грузовиков (28 с российскими номерными знаками, 10 – с черно-белыми). На 14 из них были надписи «Гуманитарная помощь Российской Федерации», семь имели отметки «МЧС» и черно-белые номерные знаки», – говорится в сообщении.

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации сообщает на странице штаба Операции объединенных сил, что 10 автомобилей в колонне были военного образца. В отчете СММ ОБСЕ за 25 октября таких деталей нет.

Как сообщал УНИАН, 25 октября издание Foreign Policy опубликовало интервью с заместителем председателя СММ ОБСЕ Александром Хугом, в котором он якобы заявил, что миссия ОБСЕ не зафиксировала «на местах прямых доказательств» участия России в конфликте на Донбассе. Позже Александр Хуг назвал появление этой информации «недоразумением» и подчеркнул, что миссия лишь фиксирует передвижение техники, людей и нанесенные боевыми действиями разрушения и не делает никаких выводов.

Фрагмент о российском военном присутствии на Донбассе, цитируемый ранее, с сайта Foreign Policy убрали. Издание пояснило, что слова якобы не соответствовали той мысли, которую хотел донести Хуг.