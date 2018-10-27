За минувшие сутки на Донбассе получили ранения двое украинских военных

По данным разведки, один оккупант за прошедшие сутки был уничтожен и еще 7 - ранены.

На протяжении прошлых суток, 26 октября, боевики российско-оккупационных войск без применения вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, 8 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил.

В ходе боевых действий двое украинских военнослужащих ранены, сообщили в пресс-службе ООС.

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Враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

"Российские оккупационные войска вели интенсивный прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Два раза в течение суток противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе Авдеевки. Обороняющиеся подразделения держат ситуацию под своим контролем и готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке", - говорится в сообщении ООС.

По данным разведки, один оккупант за прошедшие сутки был уничтожен и еще 7 - ранены.

От начала текущих суток враг огневой активности не проявлял.

Как сообщал УНИАН, на оккупированном Донбассе вблизи границы с РФ обнаружили зенитный ракетный комплекс.