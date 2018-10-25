На оккупированном Донбассе вблизи границы с РФ обнаружили зенитный ракетный комплекс

Наблюдатели заметили ЗРК в том же месте, где ранее была зафиксирована автоколонна, пересекавшая российско-украинскую границу.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что обнаружили зенитный ракетный комплекс 9К33 «Оса» на оккупированном Донбассе вблизи границы с Российской Федерацией.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в социальной сети Facebook.

«Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия обнаружил зенитный ракетный комплекс (ЗРК 9К33 «Оса») - по оценке, у ЗРК работал двигатель, а сам ЗРК функционировал, - неподалеку от населенного пункта Житенко (70 км к востоку от Донецка), на северо-запад от не подконтрольного правительству района вблизи границы с Российской Федерацией, где СММ ранее фиксировала автоколонны, которые въезжали в Украину и выезжали из нее", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что зафиксировали транспортные средства, движущиеся по грунтовой дороге возле границы с РФ на оккупированном Донбассе. Транспортные средства двигались по дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты.

12 октября наблюдатели обнаружили на оккупированной части Донбасса на границе с РФ колонну грузовиков с зенитной установкой.

Как сообщал УНИАН, вчера ВСУ трижды отбивали атаки возле недавно освобожденного поселения и уничтожили троих оккупантов.