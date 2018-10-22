Боевикам на Донбассе "законы не писаны": с начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

В течение текущих суток боевики российско-оккупационных бандформирований 5 раз нарушили режим прекращения огня без применения вооружения запрещенного Минскими договоренностями, потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник осуществлял обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшая активность врага зафиксирована вблизи Марьинки.

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"Огонь российско-оккупационных войск велся по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое и Лебединское. Вследствие вражеской деятельности ни один военнослужащий из состава Объединенных сил сегодня не пострадал. В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры украинских подразделений и частей сразу принимают решение на открытие ответного огня", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.