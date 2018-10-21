На Донбассе боевики 8 раз обстреляли военных, трое ранены

По сравнению с прошлыми сутками обострилась ситуация на Луганском направлении - опорные пункты украинских военных вблизи Крымского были обстреляны из минометов калибра 82 мм.

С начала сегодняшних суток российско-оккупационные войска на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, трое украинских военных получили ранения.

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Как сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook, по сравнению с прошлыми сутками несколько обострилась ситуация на Луганском направлении - опорные пункты украинских войск вблизи Крымского были обстреляны из минометов калибра 82 мм, запрещенного Минскими соглашениями, а позиции возле Счастья подверглись огню из стрелкового оружия .

"В целом враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка. В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие ответного огня. К сожалению, не удалось избежать санитарных потерь - трое украинских воинов из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.