На Донбассе в результате обстрелов боевиков ранены двое украинских военных
14:29, 21 октября 2018Война
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Погибших в рядах Объединенных сил за прошедшие сутки и с начала текущих суток нет.
За прошлые сутки в результате обстрелов ранены двое украинских воинов / фото УНИАН
За прошедшие сутки в зоне проведения Операции Объединенных сил ранены два украинских военнослужащих.
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.
"За сутки на линии соприкосновения двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. В настоящее время им оказывается необходимая помощь в военных мобильных госпиталях", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9 часов утра в зоне проведения ООС зафиксирован один прицельный вражеский обстрел с применением пехотного вооружения на Луганском направлении. Потерь в рядах Объединенных сил с начала текущих суток нет, ситуация контролируется украинским подразделениями.
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