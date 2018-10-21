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На Донбассе в результате обстрелов боевиков ранены двое украинских военных

14:29, 21 октября 2018
Война
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За прошлые сутки в результате обстрелов ранены двое украинских воинов / фото УНИАН

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

"За сутки на линии соприкосновения двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. В настоящее время им оказывается необходимая помощь в военных мобильных госпиталях", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9 часов утра в зоне проведения ООС зафиксирован один прицельный вражеский обстрел с применением пехотного вооружения на Луганском направлении. Потерь в рядах Объединенных сил с начала текущих суток нет, ситуация контролируется украинским подразделениями.

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Теги: #зона АТО