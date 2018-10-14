Боевики обстреляли защитников Авдеевки боеприпасами с неизвестным веществом

Военные подозревают, что враг в очередной раз использовал запрещенный вид оружия.

Защитников промзоны возле Авдеевки обстреляли боеприпасами, которые еще двое суток после обстрела горят и воняют. Бойцы подозревают, что враг мог применить против них запрещенный фосфор или иное химическое соединение.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Испаряются осколки 120-й мин, которыми накрывали территорию двое суток назад. "С десяток. Может, чуть больше", - утверждают очевидцы. Ребята не пострадали, но их удивила ужасная вонь от разорванных боеприпасов. "Воняет. Как карбидом", - говорят они. Бойцы откопали осколки, но только железо попадало на солнце – оно начинало кипеть. "И земля загоралась при попадании свежего воздуха на нее", - говорят солдаты.

Военные подозревают, что это могли быть или запрещенные конвенциями фосфорные боеприпасы или же просто металл, обработанный неизвестным химическим составом. "Мы не можем понять, что это за вещество", - признаются они. Пока что боеприпасы военнослужащие просто разложили неподалеку укреплений. От коварного врага бойцы на всякий случай зарываются как можно глубже. В целом Донецкая область чем ближе к линии разграничения, то больше похожа на большой муравейник, где люди передвигаются по земляным переходам.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе боевики из гранатометов и минометов обстреляли позиции ВСУ.