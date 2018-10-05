На Донбассе из-за обстрелов ранен военный
Сегодня в районе проведения операции Объединенных сил в ходе боевых действий получил ранение один украинский военнослужащий.
Как сообщается на странице ООС в социальной сети Facebook, с 7.00 до 18.00 оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом один обстрел они совершили с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
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Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по хутору Вольному, из стрелкового оружия обстреляли опорный пункт украинских бойцов в Марьинке.
Также террористы применили минометы 82-го калибра, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям Объединенных сил в районе Павлополя, а по защитникам Гнутово вели огонь из станкового гранатомета.
Как сообщалось, за прошедшие сутки боевики 20 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил.