На Донбассе из-за обстрелов ранен военный

Оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Сегодня в районе проведения операции Объединенных сил в ходе боевых действий получил ранение один украинский военнослужащий.

Как сообщается на странице ООС в социальной сети Facebook, с 7.00 до 18.00 оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом один обстрел они совершили с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

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Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по хутору Вольному, из стрелкового оружия обстреляли опорный пункт украинских бойцов в Марьинке.

Также террористы применили минометы 82-го калибра, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям Объединенных сил в районе Павлополя, а по защитникам Гнутово вели огонь из станкового гранатомета.

Как сообщалось, за прошедшие сутки боевики 20 раз открывали огонь по позициям операции Объединенных сил.