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Боевики на Донбассе сегодня обстреливали Мариупольское направление

21:02, 03 октября 2018
Война
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Иллюстрация / REUTERS

На Донбассе в течение текущих суток, с 7.00 до 18.00, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, все обстрелы зафиксированы на Мариупольском направлении.

Об этом пресс-центр Операции Объединенных сил сообщает в сводке по состоянию на 18.00.

Отмечается, что два обстрела враг совершил с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Все без исключения обстрелы позиций Объединенных сил российско-оккупационные войска сосредоточили на Мариупольском направлении, где под огневое воздействие противника попали украинские опорные пункты в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский. По позициям возле Водяного и Лебединского также велся огонь из минометов калибра 82 мм.

«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет», - отметили в пресс-центре.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Ранее УНИАН сообщал, что на протяжении минувших суток, 2 октября, ситуация на Донбассе оставалась контролируемой Объединенными силами. Российские оккупанты 34 раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг восемь раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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Теги: #война на Донбассе#Мариупольское направление#операция Объединенных сил