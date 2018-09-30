Боевики "ДНР" не пропустили наблюдателей ОБСЕ в четыре населенных пункта

Оккупанты не предоставили наблюдателям доступ для проведения мониторинга в районах населенных пунктов Заиченко, Новоласпа, Седово и Новоазовск.

Боевики российско-оккупационных бандформирований 28 сентября не допустили представителей специальной наблюдательной миссии ОБСЕ в четыре населенных пункта на временно неподконтрольной правительству части территории Донецкой области.

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Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Представители СММ ОБСЕ продолжают наталкиваться на систематическое препятствование их деятельности со стороны формирований Российской Федерации. Согласно отчету СММ ОБСЕ от 28 сентября, оккупанты не предоставили наблюдателям доступ для проведения мониторинга в районах населенных пунктов Заиченко, Новоласпа, Седово и Новоазовск", - говорится в сообщении.

По данным наблюдателей от 28 сентября, БПЛА миссии зафиксировал два 100-мм противотанковых орудия МТ-12 «Рапира» вооруженных формирований РФ, размещенных с нарушением линий отвода в районе Софиевки. Вблизи оккупированного Долгого наблюдателями были зафиксированы три командно-штабные машины на базе БМП.

Кроме того, согласно информации, в течение 28 сентября украинской стороной СЦКК совместно с СММ ОБСЕ была осуществлена координация и сопровождение выполнения ремонтно-восстановительных работ на шламонакопителях 1-й и 2-й очереди фенольного завода в районе Зализного.