ОБСЕ рассказала, что боевики сделали с аэродромом в оккупированном Луганске

На аэродроме на юго‑восточной окраине Луганска находится стрельбище террористов.

На аэродроме на юго‑восточной окраине Луганска БПЛА миссии ОБСЕ обнаружил недавно выровненное поле, вокруг которого были возведены бермы.

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Об этом сообщает пресс-служба миссии. "По оценке, это было недавно обустроенное стрельбище, являющееся частью полигона (в пределах зоны безопасности)", - отметили в ОБСЕ.

На расстоянии примерно 100 м к юго‑востоку от стрельбища БПЛА СММ также зафиксировал мужчину, который, по оценке, был членом незаконных вооруженных формирований.

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