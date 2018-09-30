При обстреле Майорска боевики ранили в голову местную жительницу - СЦКК

Также в результате обстрела была значительно повреждена крыша одного из помещений для содержания животных.

В результате обстрела Майорска со стороны боевиков 28 сентября местная жительница получила касательное пулевое ранение головы, а также в результате обстрелов разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

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Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), размещенном на странице операции Объединенных сил в Facebook.

«Боевики не ограничивают себя в преступном применении вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями. В ход идут минометы, артиллерия и стрелковое оружие. При этом выбор направления ведения огня для вооруженных формирований Российской Федерации не принципиален. По сообщению, которое поступило от представителей гражданской администрации, 28 сентября около 18.15 боевики вооруженных формирований РФ осуществили обстрел Майорска с применением стрелкового оружия. В результате обстрела на улице Кольцевой, 10б по месту своего постоянного проживания получила касательное пулевое ранение головы гражданка Юрченко Н.В. Потерпевшая находится в Бахмутской центральной районной больнице», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по сообщению, которое поступило от работников сельскохозяйственного предприятия «Бахмутский аграрный союз», 28 сентября вооруженными формированиями Российской Федерации был осуществлен обстрел Новолуганского с применением артиллерии калибра 122 мм и 120 мм минометов.

«Обстрел велся в направлении Байрак - Новолуганское и продолжался с 22:05 до 23:35. Офицерами украинской стороны СЦКК, которые прибыли на место обстрела, были зафиксированы факты попадания боеприпасов в технические сооружения. В результате обстрела была значительно повреждена крыша одного из помещений для содержания животных», - говорится в сообщении.

На месте обстрела представителями украинской стороны СЦКК был обнаружен один снаряд калибра 122 мм.

Кроме того, сообщается, что от представителей Государственной пограничной службы поступило сообщение, что 28 сентября около 18:20 вооруженными формированиями Российской Федерации с применением артиллерии был осуществлен обстрел Гнутово.

«Группой офицеров украинской стороны СЦКК на месте обстрела было зафиксировано девять воронок от попадания снарядов калибра 122 мм, а также повреждения от взрывов снарядов в воздухе. Также были выявлены места попадания боеприпасов, которые не взорвались. На участке работают саперы. Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, не зафиксировано", - говорится в сообщении.