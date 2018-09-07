Российские боевики разворачивают на Донбассе огромное количество тяжелой техники

На оккупированных территориях зафиксировано 472 единицы российской техники.

СЦКК фиксирует у боевиков на Донбассе беспрецедентное количество тяжелой военной техники.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ООС.

«Украинская сторона СЦКК зафиксировала беспрецедентное количество артиллерийских систем, танков и боевых бронированных машин вне мест постоянного хранения и с нарушением линий отведения, предусмотренных Минскими договоренностями. Также боевики продолжают игнорировать «школьное» перемирие и наращивают количество обстрелов», - говорится в сообщении.

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В СЦКК утверждают, что на оккупированных территориях зафиксировано 472 единицы российской техники.

«Такое количество техники позволяет развернуть до 6 батальонно-тактических групп», — добавили в сообщении.

Также в районе границы с Россией БПЛА ОБСЕ была обнаружена колонна из 10 грузовиков с тентом, пересекающих границу.

«Наличие и постоянное развертывание артиллерийских средств поражения создает потенциальную угрозу со стороны вооруженных формирований Российской Федерации передовым подразделениям Вооруженных сил Украины», — пишут в СЦКК.

Как сообщал УНИАН, оккупанты обстреляли жилой сектор Красногоровки. В результате обстрела полностью сгорел один дом, еще один был очень поврежден, погибших среди гражданского населения нет.