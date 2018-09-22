Боевики держат на Луганщине десятки единиц тяжелого вооружения - СЦКК

В частности, близ н.п.Бугаевка зафиксированы 26 танков, 1 реактивная система залпового огня, 26 единиц прицепной артиллерии, 75 единиц боевых бронированных машин, 4 зенитно-ракетных комплекса.

Боевики ОРЛО хранят значительное количество тяжелого вооружения вблизи населенных пунктов в Луганской области.

Как сообщает украинская сторона СЦКК со ссылкой на данные миссии ОБСЕ, вооружение размещено за пределами выделенных мест хранения и с нарушением линий отвода, которые определены в Минских сделках по отводу вооружения.

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В частности, близ н.п.Бугаевка зафиксированы 26 танков, 1 реактивная система залпового огня, 26 единиц прицепной артиллерии, 75 единиц боевых бронированных машин, 4 зенитно-ракетных комплекса.

"Шимшиновка: танки - 20 единиц, прицепная артиллерия - 1 единица, боевые бронированные машины - 27 единиц. Мирное: танки - 19 единиц, прицепная артиллерия - 21 единица", - отметили в СЦКК.