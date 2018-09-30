Сутки на Донбассе: боевики более 30 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

По данным разведки, двое боевиков были уничтожены и еще семеро - ранены.

В минувшие сутки, 29 сентября, боевики российских оккупационных войск 32 раза обстреляли позиции ОС на Востоке Украины, в том числе - 6 раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в ходе боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.

Читайте такжеПутину нужна вся территория Украины, потому что Российской империи без Украины не существует - Порошенко

Враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Майское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов 120-го калибра противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Майское и Новолуганское, а из минометов калибра 82 мм вел огонь по опорным пунктам возле Светлодарска и Водяного. Кроме того, из вооружения БМП враг обстреливал позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Крымское и Водяное.

По данным разведки, двое боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожены и еще семеро - ранены.

С начала текущих суток оккупанты обстреляли позиции ОС вблизи населенного пункта Водяное из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди украинских военных нет.

Накануне сообщалось, что российско-оккупационные войска осуществили провокационный обстрел вблизи КПВВ «Гнутово», в котором еще не закончился пропуск граждан.