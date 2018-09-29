Оккупационные войска осуществили провокационный обстрел вблизи КПВВ «Гнутово»

Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет.

Российско-оккупационные войска вчера вечером осуществили провокационный обстрел вблизи КПВВ «Гнутово», в котором еще не закончился пропуск граждан.

Как сообщает Госпогранслужба, в 18.00 со стороны временно оккупированной территории Украины со 120 мм минометов начался обстрел местности в непосредственной близости от дорожного коридора «Новоазовск – Покровск – Талаковка - Мариуполь», в рамках которого функционирует КПВВ «Гнутово».

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Пограничники Донецкого отряда, действующие в составе Объединенных сил, отреагировали мгновенно – свыше 50 мирных граждан, которые на то время пересекали линию соприкосновения, были эвакуированы в укрытия.

После огневого налета российских наемников граждан, которые находились на КПВВ, быстро оформили в установленном порядке.

Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 28 сентября, в результате вражеских обстрелов были ранены четверо украинских военных.