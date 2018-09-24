Уничтожение техники боевиков на Донбассе попало на видео

Когда именно была уничтожена техника террористов, неизвестно. Позже в комментариях пользователи уточнили, что видео - за 2017 год.

Опубликовано видео, на котором показано уничтожение техники оккупантов на Донбассе. Читайте такжеНа Донбасс въехала автомобильная колонна из России - волонтер Запись распространил на своей странице в Facebook пользователь "Олена Шифруюсь Бердан Проценко". Как можно увидеть, к позициям ВСУ подкрадывалась колонна вражеской техники. Но бойцы ООС дали достойный ответ оккупантам. Информацию об уничтожении вражеской техники подтвердил и украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook. "Провокационные действия российско-оккупационных войск не заставили ждать ответа. На результат можно смотреть вечно, наши воины непревзойденные", - подписал он видео. Как сообщал УНИАН, в сети появились свежие фото разрушенного Донецкого аэропорта имени Прокофьева.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter