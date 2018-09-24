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Уничтожение техники боевиков на Донбассе попало на видео

08:29, 24 сентября 2018
Война
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Запись распространил на своей странице в Facebook пользователь "Олена Шифруюсь Бердан Проценко". Как можно увидеть, к позициям ВСУ подкрадывалась колонна вражеской техники. Но бойцы ООС дали достойный ответ оккупантам.

Информацию об уничтожении вражеской техники подтвердил и украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook. "Провокационные действия российско-оккупационных войск не заставили ждать ответа. На результат можно смотреть вечно, наши воины непревзойденные", - подписал он видео.

Как сообщал УНИАН, в сети появились свежие фото разрушенного Донецкого аэропорта имени Прокофьева.

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Теги: #Донбасс#техника#уничтожение#операция Объединенных сил