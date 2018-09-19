В "ДНР" нашли замену сбежавшему "Ташкенту"

Известно, что новый так называемый министр Лавренов проживает в Донецке по улице Маяковского.

Новым так называемым министром доходов и сборов "ДНР" стал уроженец города Никополь Евгений Лавренов.

Об этом сообщают ресурсы террористов. На этом посту он сменил сбежавшего в Россию Александра Тимофеева "Ташкента".

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Отмечается, что Лавренов проживает в Донецке, однако имеет регистрацию в Никополе по улице Первомайской.

В Донецк он переехал в декабре 2014 года, где сразу получил "руководящую должность".

До назначения на пост "министра" руководил "управлением стратегического развития промышленности" в "администрации главаря "ДНР".

Как сообщалось ранее, Дмитрий Трапезников, после того, как его сместили с поста "и.о.главы ДНР", покинул оккупированный Донецк. "Министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев (по кличке "Ташкент") тоже выехал в Россию.