За время противодействия российской агрессии погиб 21 спасатель - Порошенко
За время противодействия российской агрессии против Украины погиб 21 представитель спасательной службы.
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Как сообщила пресс-служба главы украинского государства, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время торжественных мероприятий по случаю Дня спасателя, которые состоялись в Мариинском дворце.
Глава государства подчеркнул, что профессия спасателя пользуется почетом и уважением украинского народа.
«У меня на всю жизнь перед глазами пример замерзающей Авдеевки в начале 2017 года - в чрезвычайно сложных условиях, когда агрессор хотел поставить на колени 20-тысячный украинский город. Когда вместе с представителями Вооруженных сил, Службы безопасности Украины, других силовых подразделений, вы спасали людей, которые остались в 26-градусный мороз без тепла, газа, электроэнергии. Спасатели пошли восстанавливать линии электропередачи под снайперским огнем российских наемников», - сказал президент. «Никто не отказался. Никто не сказал, что он боится. По-моему, это символ украинского спасателя», - сказал Порошенко.
По его словам, за время противодействия российской агрессии погиб 21 представитель спасательной службы, а 38 получили ранения.
Присутствующие почтили память героев-спасателей минутой молчания.
Глава государства выразил искреннюю благодарность личному составу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за спасенные жизни украинцев и вклад в обеспечение национальной безопасности и наградил высокими государственными наградами спасателей, которые проявили мужество и героизм при исполнении своего служебного долга.