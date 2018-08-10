У Порошенко показали технику-"смерть наших врагов" (видео)

14:35, 10 августа 2018
Война
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Бирюков показал кадры с репетиции парада ко Дню Независимости / Скриншот

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На своей странице в Facebook он назвал тяжелую технику, проходившую мимо него, "смертью наших врагов".

"Я не знаю, как описать это ощущение, как передать мурашки по коже, дрожь тела в резонансе с дрожью земли. Медленно и величаво, гордо и стройно, мимо прошла смерть для наших врагов", - написал Бирюков на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, в нынешнем параде в Киеве по случаю 27-й годовщины независимости Украины примут участие 4,5 тыс. военных и 250 единиц техники.

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Теги: #Украина#парад#Бирюков#День независимости