Муженко: группировка в Иловайске могла удерживать город «не один день и даже не неделю»

Глава Генштаба напомнил, что группировка в Иловайске насчитывало порядка 1300 человек, однако точное количество бойцов неизвестно и сегодня.

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко считает, что украинская группировка в Иловайске в 2014 году имела достаточно запасов, чтобы удерживать город в течение длительного времени, а российские войска, зашедшие на территорию Украины, этого времени не имели.

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Такое заявление он сделал в интервью для документального фильма об иловайских боях 2014 года. Новые фрагменты интервью глава Генштаба выложил в Facebook.

По мнению Муженко, наиболее целесообразным вариантом действий во время окружения Иловайска было бы решение о его удерживании.

«Наиболее целесообразным вариантом в той ситуации было действительно зайти и удерживать Иловайск. И той группировки, которая по факту, или по ситуации там была создана, потому что на начальном этапе это были представители батальонов Министерства внутренних дел Украины, в своей основе с минимальным привлечением подразделений Вооруженных Сил Украины», - отметил он.

Муженко напомнил, что группировка в Иловайске насчитывала порядка 1300 человек, однако точное количество бойцов неизвестно и сегодня. «Потому что мы не знали точной численности и не знаем по сегодняшний день количества бойцов добровольческих батальонов, которые принимали участие», - указал он.

«Так вот, это группировка, зашедшая в Иловайск, она имело возможность при наличии тех запасов, которые у них были, в том числе и боеприпасов, удерживать город, я думаю, не один день и даже не неделю. У российских войск не было такого срока нахождения – им нужно было зайти и решить вопрос. То есть задержать украинские войска, стабилизировать линию, задержать их дальнейшее продвижение, вообще создать, чего они и достигли, определенный общественный резонанс, недовольство», - подчеркнул начальник Генштаба.

Справка УНИАН. В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военные понесли значительные потери. Согласно официальным данным, за весь период боев за Иловайск, с 7 августа по 30 сентября, погибли 366 украинских военнослужащих, 429 получили ранения, 128 попали в плен и 158 пропали без вести.

На сегодня 11 военнослужащих до сих пор удерживают в плену, 84 считаются пропавшими без вести. Парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Иловайском в августе 2014 года. Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ. Генпрокуратура сообщила, что материалы расследования военных преступлений в ходе событий под Иловайском переданы в офис Международного уголовного суда в Гааге.