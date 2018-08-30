Муженко рассказал об альтернативных вариантах выхода украинских сил из Иловайска

Начальник генштаба напомнил, что отход украинской группировки по «зеленому коридору» был предварительно согласован с РФ.

Украинская группировка в Иловайске имела несколько вариантов выхода из окружения, кроме маршрутов, согласованных с Россией под так называемый «зеленый коридор», рассказал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

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Об этом он рассказал в интервью для документального фильма об Иловайских боях 2014 года. Новые фрагменты интервью глава Генштаба опубликовал в Facebook.

Муженко напомнил, что «зеленый коридор» был предложен не украинской стороной. «Не знаю, но информация пошла от президента Российской Федерации», - указал он.

«Вопрос возникает, почему группировка, которая была в Иловайске, выходила по согласованным под выход, под “зеленый” коридор, маршрутам? А это действительно, маршруты были согласованными, по точкам, как оно должно быть, по времени, кроме того, в составе колонны были и российские военнопленные. Это должно было служить определенной гарантией, нашего безопасного выхода, но к сожалению случилось совсем по другому. То есть, никто не обращал внимания на своих пленников в составе этих колонн. И есть информация о том, что погибли, несколько из них», - рассказал глава Генштаба.

По словам Муженко, в той ситуации было еще два варианта выхода.

«Еще было два варианта в той ситуации, если бы действительно был выход. Предлагался вариант или выходить на верх, на север туда, через ЗУГРЭС. Кстати, часть батальона “Донбасс”, когда я уже потом общался с некоторыми бойцами, так и вышли, небольшим количеством, но туда в направлении Шахтерска и затем вышли на связь с нашим подразделением. Как раз вышли в районе Зуевки, там находилась 25 воздушно-десантная бригада. Это был тоже вариант», - отметил он.

«И еще один вариант – на широком фронте малыми колоннами по 10-15 машин, а не по 70-80 и 90, выходить. Такая возможность была, и это тоже подтверждено выходом 9-го батальона, выходом 40-го батальона в район Мариуполя, то есть на юг», - продолжил Муженко.

Начальник Генштаба подчеркнул, что выход украинской группировки по «зеленому коридору» был предварительно согласован. Были, в частности, и гарантии на тактическом уровне - от командиров российских подразделений.

«Как минимум половину пути, российские военные сопровождали эти колонны, и задерживали эти колонны, и сознательно не давая организовать соответствующую оборону, организовать систему огня для более эффективного поражения», - отметил Муженко.

«Хотя выход был назначен на 03:00 часа ночи, но по факту он начался в 08:30, то есть через пять часов. Потом выход, на небольшой скорости, как раз и дали возможность российским войскам занять оборону, окопаться, создать эффективную систему огня и как следствие мы имеем большое количество погибших, раненых, ну и пленных», - подытожил он.

Справка УНИАН. В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери. Согласно официальным данным, за весь период боев за Иловайск, с 7 августа по 30 сентября, погибли 366 украинских военнослужащих, 429 получили ранения, 128 попали в плен и 158 пропали без вести.

На сегодня 11 военнослужащих до сих пор удерживают в плену, 84 считаются пропавшими без вести. Парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Иловайском в августе 2014 года. Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ. Генпрокуратура сообщила, что материалы расследования военных преступлений в ходе событий под Иловайском переданы в офис Международного уголовного суда в Гааге.