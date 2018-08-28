В Генштабе назвали единственную причину Иловайской трагедии

Официальная версия причин, по которым украинские войска понесли значительные потери под Иловайском в августе 2014 года, за четыре года не изменилась - украинские военнослужащие обвиняют в трагедии регулярные войска РФ.

Единственной причиной Иловайской трагедии стало внезапное нападение подразделений российских вооруженных сил.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Соболев заявил на пресс-конференции, приуроченной четвертой годовщине событий под Иловайском.

Он отметил, что по состоянию на 20 августа 2014 года все шло к тому, что украинские Вооруженные силы готовились окружить подразделения пророссийских боевиков и наемников, чтобы затем уничтожить их.

"С севера, запада, юга и частично востока был блокирован Луганск, взят под контроль железнодорожный и автомобильный узел в Дебальцево, перекрыты маршруты поставок личного состава, вооружения, военной техники и материальных ресурсов в Донецк, Макеевку, Горловку и Енакиево. Организована оборона Мариуполя. Таким образом российские боевики были рассечены на 4 части, что создавало предпосылки для дальнейшего завершения их блокирования и уничтожения", - сказал Соболев.

Вместе с тем он добавил, что Россия, оценив угрозу уничтожения своих гибридных формирований, 24-25 августа с различных направлений ввела на территорию Украины до 8 тактических боевых групп, что резко изменило соотношение сил в пользу врага. В частности, нанесением огневого поражения реактивными системами залпового огня, артиллерийским вооружением с территории России по украинским войскам противник вынудил покинуть занимаемые украинскими силами позиции и отойти на рубеж Кутейниково-Осиновое-Комсомольское. Кроме того, 25-26 августа батальоны МВД во время зачистки Иловайска вступили в бой, потерпели поражение и были блокированы.

По словам Соболева, штабом антитеррористической операции было принято решение об их усиления батальонной тактической группой 72-й отдельной механизированной бригады, ротными тактическими группами 92-й и 93-й отдельных механизированных бригад, а также сводного подразделения 42-го батальона территориальной обороны и разработан замысел по деблокированию Иловайска.

Операцию планировалось начать 1 сентября. Однако подразделения 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад на определенные рубежи не вышли, а подразделения 39-го батальона теробороны, которые несли службу на блокпостах возле Иловайска, самовольно оставили позиции. При этом командиры батальонов МВД в ультимативной форме требовали немедленного выхода из Иловайска под гарантии российских военных.

"Указанное сделало невозможным проведение операции по деблокированию Дебальцево и позволило врагу захватить инициативу", - подчеркнул Соболев.

Он также добавил, что, несмотря на это, было принято решение, а также согласован с российским военным руководством вопрос беспрепятственного вывода 28 августа украинских подразделений из-под Иловайская. В так называемых «коридорах» подразделения МВД и Вооруженных сил были атакованы российскими регулярными войсками, что привело к гибели 150 человек личного состава и 90 раненых.

В целом же за весь период боев за Иловайск, с 7 августа по 30 сентября, погибли 366 украинских военных, 429 были ранены, 128 попали в плен и 158 пропали без вести.

На сегодняшний день 11 военнослужащих до сих пор удерживают в плену, 84 считаются пропавшими без вести.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек.

Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий под Иловайском в августе 2014 года.

Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ. Генпрокуратура сообщила, что материалы расследования военных преступлений в ходе событий под Иловайском переданы в офис Международного уголовного суда в Гааге.

В ГПУ заявили, что в ночь на 24 августа 2014 года во время Иловайской трагедии силы вторжения ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп - 3,5 тыс. человек, до 60 танков; до 320 БМД (БМП); до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК.

Участники битвы под Иловайском требуют привлечь к ответственности военных командиров запланирование Иловайской операции и за все события, которые привели к трагедии.