Россия прислала на Донбасс очередной состав - волонтер

После выгрузки все автомобили уехали по грунтовым дорогам в сторону Моспино.

19 августа на ж/д станцию "Иловайск" со стороны РФ пришёл очередной состав. Разгрузка происходила в отдаленном специальном месте.

"В составе было 4 цистерны с топливом и несколько контейнерных вагонов", - пишет на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

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Он отметил, что местных никого не привлекали, работников ж/д станции на время разгрузки убрали.

"Место выгрузки было оцеплено вооружёнными людьми в военной форме, в количестве около 80 -120 человек, они же и производили разгрузку. После выгрузки все автомобили уехали по грунтовым дорогам в сторону Моспино. Пустые вагоны и цистерны переформатировали, подцепив их к рядом стоящему большому составу", - добавил волонтер.

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